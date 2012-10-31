На засніженій трасі Овруч-Коростень перекинулася маршрутка з пасажирами

Як повідомила кореспонденту УНІАН очевидиця трагедії Олена Кузнєцова, аварія сталася на дорозі під Овручем.

Водій маршрутки рейсом "Бердичів-Овруч" не впорався з керуванням на повороті, через що мікроавтобус перекинувся.

У маршрутці перебувало 12 пасажирів, дві жінки отримали легкі тілесні ушкодження, медики надали їм допомогу.

Цю інформацію УНІАН також підтвердили в обласній ДАІ.

Правоохоронці не виключають, що ДТП сталася через погодні умови та недотримання швидкісного режиму учасником дорожнього руху. Сніг випав раптово на дорогах в Овруцькому районі Житомирщини, і власники багатьох транспортних засобів ще не встигли змінити літню гуму.

Наразі за цим фактом міліцією проводиться перевірка.