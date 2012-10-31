На засніженій трасі Овруч-Коростень перекинулася маршрутка з пасажирами
08:52, 31 жовтня 2012Разное
2658 0
Водій маршрутки рейсом "Бердичів-Овруч" не впорався з керуванням на повороті, через що мікроавтобус перекинувся.
Правоохоронці не виключають, що ДТП сталася через погодні умови
Як повідомила кореспонденту УНІАН очевидиця трагедії Олена Кузнєцова, аварія сталася на дорозі під Овручем.
Водій маршрутки рейсом "Бердичів-Овруч" не впорався з керуванням на повороті, через що мікроавтобус перекинувся.
У маршрутці перебувало 12 пасажирів, дві жінки отримали легкі тілесні ушкодження, медики надали їм допомогу.
Цю інформацію УНІАН також підтвердили в обласній ДАІ.
Правоохоронці не виключають, що ДТП сталася через погодні умови та недотримання швидкісного режиму учасником дорожнього руху. Сніг випав раптово на дорогах в Овруцькому районі Житомирщини, і власники багатьох транспортних засобів ще не встигли змінити літню гуму.
Наразі за цим фактом міліцією проводиться перевірка.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter