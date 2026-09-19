Який ссавець є найчисельнішим у світі, не враховуючи людину

На Землі налічується 5487 видів ссавців.

Ймовірно, на даний момент люди, яких запитали про секрет довголіття, є найчисленнішим видом ссавців на Землі. У листопаді 2022 року чисельність населення планети досягла 8 мільярдів осіб. Про це пише discoverwildlife.

Зазначається, що це означає приріст на один мільярд лише за 11 років (позначку в 7 мільярдів ми подолали у 2011 році).

За прогнозами ООН, для досягнення чисельності в 9 мільярдів знадобиться ще близько 15 років (до 2037 року) - це свідчить про уповільнення загальних темпів зростання світового населення.

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Який ссавець є найчисленнішим у світі

Що стосується тваринного світу, то, згідно з останніми даними, на Землі налічується 5487 видів ссавців. 40 % з них становлять гризуни, і не дивно, що найчисельнішим видом серед них є сірий щур (Rattus norvegicus).

Цікаво, що цей високоадаптивний гризун відрізняється здатністю до швидкого розмноження. Самка сірого щура досягає статевої зрілості у віці близько трьох місяців і приносить у середньому п’ять виводків на рік, причому в кожному виводку може бути до 12 дитинчат.

Схожі показники чисельності демонструє й домашня миша (Mus domesticus), що цілком закономірно, адже історія та ареал поширення цих гризунів тісно пов’язані з людиною.

До числа інших претендентів на лідерство входять білозубки (рід Crocidura): лише в Африці мешкає близько 100 видів цих землерийок, більшість із яких неспеціаліст не зможе відрізнити один від одного.

Новини про тварин

В одну з листопадових ночей 1888 року десятки тисяч овець у Великій Британії раптово впали в паніку й масово кинулися тікати, охопивши територію площею близько 518 квадратних кілометрів у графстві Оксфордшир.

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