Невідомі заблокували будівлю Київського суду (фото)

01:31, 02 листопада 2012
Разное
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Близько 80 невідомих заблокували вхід в будівлю Київського окружного адмінсуду.

Близько 80 невідомих заблокували вхід в будівлю Київського окружного адмінсуду

У суді мають слухатися скарги кандидата в нардепи від партії "Свободи" Олександра Марченка на дії окружкому №90.

Окружком оголосив переможцем виборів в окрузі самовисуванця Віталія Чудновського, а Марченко, як стверджується, відстав від нього на 300 голосів.

"Свобода" заявляє, що протоколи з мокрими печатками показують, що Марченко обігнав Чуднівського на 1300 голосів, але ОВК сфальсифікувала результати.

Кандидат від опозиції подав ряд скарг на дії окружкому.

Фото Андрія Скакодуба / УНІАН

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