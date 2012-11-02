Невідомі заблокували будівлю Київського суду (фото)

У суді мають слухатися скарги кандидата в нардепи від партії "Свободи" Олександра Марченка на дії окружкому №90.

Окружком оголосив переможцем виборів в окрузі самовисуванця Віталія Чудновського, а Марченко, як стверджується, відстав від нього на 300 голосів.

"Свобода" заявляє, що протоколи з мокрими печатками показують, що Марченко обігнав Чуднівського на 1300 голосів, але ОВК сфальсифікувала результати.

Кандидат від опозиції подав ряд скарг на дії окружкому.

Фото Андрія Скакодуба / УНІАН