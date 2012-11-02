Невідомі заблокували будівлю Київського суду (фото)
01:31, 02 листопада 2012Разное
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Близько 80 невідомих заблокували вхід в будівлю Київського окружного адмінсуду.
Близько 80 невідомих заблокували вхід в будівлю Київського окружного адмінсуду
У суді мають слухатися скарги кандидата в нардепи від партії "Свободи" Олександра Марченка на дії окружкому №90.
Окружком оголосив переможцем виборів в окрузі самовисуванця Віталія Чудновського, а Марченко, як стверджується, відстав від нього на 300 голосів.
"Свобода" заявляє, що протоколи з мокрими печатками показують, що Марченко обігнав Чуднівського на 1300 голосів, але ОВК сфальсифікувала результати.
Кандидат від опозиції подав ряд скарг на дії окружкому.
Фото Андрія Скакодуба / УНІАН
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