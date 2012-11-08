У нічному клубі в Москві вибухнула граната

00:36, 08 листопада 2012
Разное
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Чотири людини, за попередніми даними, постраждали в ніч на четвер при вибуху гранати у нічному клубі на півночі Москви.

Про це повідомив РІА "Новости" співрозмовник у правоохоронних органах столиці.

"За попередніми даними, в результаті вибуху ручної гранати поранено четверо, вони направлені у лікарні міста", - сказав співрозмовник агентства.

Обставини події встановлюються.

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