У нічному клубі в Москві вибухнула граната

Про це повідомив РІА "Новости" співрозмовник у правоохоронних органах столиці.

"За попередніми даними, в результаті вибуху ручної гранати поранено четверо, вони направлені у лікарні міста", - сказав співрозмовник агентства.

Обставини події встановлюються.