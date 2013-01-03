Шестеро претендентів на місце дорожного інспектора померли на фізпідготовці

За даними AFP, на 90 вакансій набралося майже 34 тисяч претендентів. Їм було запропоновано здати фізпідготовку, зокрема, біг на чотири кілометри. Іспит проводився на стадіоні міста Пітермаріцбург в провінції Квазулу-Натал на сході країни.

"Багато хто з претендентів в умовах спеки не впоралися із завданням і зламався. Ми шкодуємо про заподіяну шкоду для здоров'я і про смерті", - цитує РІА "Новости" представника місцевої дорожньої поліції. За його словами, смерть шістьох претендентів настала через зневоднення. Ще один курсант, засмучений після провалу іспиту, вчинив самогубство.

Як зазначає Франс Прес, великою проблемою ПАР - найбільшої економіки Африканського континенту - є безробіття. За офіційними даними служби статистики, в третьому кварталі 2012 року показник безробіття склав близько 25,5%. А за неофіційною інформацією, частка безробітних у країні може досягати 50% населення.