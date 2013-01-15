Експерти підрахували продані в Україні автомобілі (по марках)

Автомобільний ринок України у 2012 збільшився на 22%, до 363,2 тис. одиниць - «Укравтопром»

Про це йдеться в повідомленні асоціації автовиробників України «Укравтопром».

За даними Асоціації, продаж легкових автомобілі збільшився за минулий рік на 14%, до 243,1 тис. одиниць.

Обсяг первинних реєстрацій операцій з комерційними автомобілями збільшився на 41%, до 114,1 тис. одиниць, а автобусів – на 28%, до 6,01 тис. одиниць.

"З таким результатом комерційний сектор автомобільного ринку України перевищив докризовий – піковий показник 2008 року", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в Асоціації, маркою легкових автомобілів, яка найбільш продається на первинному ринку нового автотранспорту у 2012 році, стала корейська марка Hyundai, закінчивши рік з 5% показником зростання - 22,9 тис. одиниць.

Первинні реєстрації нових моделей ВАЗ в Україні знизилися на 30%, до 19,7 тис. одиниць, у KІА збільшився на 73%, до 16,1 тис. одиниць, у Volkswagen становив 15,8 тис. одиниць, а у вітчизняного ЗАЗу – більш як 18,1 тис. одиниць.

Як повідомляється, в частині продажів нових комерційних автомобілів провідними марками стали ГАЗ – 3,1 тис. одиниць, FIAT – 3,1 тис., Volkswagen – 3,03 тис., Renault – 2,2 тис., а у FORD до 1,4 тис.

На ринку автобусів переконливо лідирує вітчизняний бренд ЛАЗ – 1,2 тис. одиниць, російський ПАЗ – 541 автобус, запорізький I-VAN з річним показником 517 одиниць, російський ГАЗ - 494 одиниць, а також українська марка «Рута» - 323 автобуси.

Асоціація "Укравтопром" зазначає, що у 2012 році частка автомобілів і автобусів, виготовлених вітчизняними підприємствами, на первинному ринку нового автотранспорту становила 20%, що на 8% менше від результату попереднього року.