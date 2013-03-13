Податкову культуру пропагуватиме млинець-рекордсмен

У Дніпродзержинську на Масляну місцеві податківці випечуть млинець-рекордсмен, який може потрапити до Книги рекордів України.

У такий спосіб працівники фіскальних органів хочуть привернути увагу громадян до проблем податкової культури. Мешканців та гостей міста податківці будуть не тільки пригощати млинцями, але й запрошувати подати декларації про доходи.

«Примус очевидно непродуктивний як засіб виховання сумлінності. Тому ми намагаємося заохотити людей до добровільного виконання своїх громадянських обов’язків, зокрема – сплати податків та декларування доходів», - пояснив начальник ОДПІ м. Дніпродзержинська Олександр Семченко.

Всього колектив податкової інспекції готує для гостей свята більше півтори тисячі млинців, якими безкоштовно пригощатимуть всіх бажаючих. Водночас із частуванням людям у доступній формі розповідатимуть про правила подання декларацій про доходи.

«Млинцева» пропаганда податкової культури розпочнеться у четвер, 14 березня о 15-00 на площі ім.Дзержинського (м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська область).

Детальніша інформація за тел.: 05692-38633

Контактна особа: Ольга Пас