У Сумах в маршрутці померла жінка
08:48, 25 березня 2013Разное
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У Сумах у неділю в салоні маршрутки померла 56-річна жінка.
Швидка не встигла допомогти. Фото http://investigator.org.ua
Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю Управління МВС України у Сумській області, «смерть настала близько 14-ї години. Як розповіли свідки слідчим, які прибули на місце події, просто в салоні жінці стало зле і вона втратила свідомість. Коли за викликом приїхали лікарі бригади швидкої допомоги, жінка була вже мертвою».
За попередньою інформацією правоохоронців, причиною смерті могла стати серцева недостатність.
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