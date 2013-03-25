У Сумах в маршрутці померла жінка

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю Управління МВС України у Сумській області, «смерть настала близько 14-ї години. Як розповіли свідки слідчим, які прибули на місце події, просто в салоні жінці стало зле і вона втратила свідомість. Коли за викликом приїхали лікарі бригади швидкої допомоги, жінка була вже мертвою».

За попередньою інформацією правоохоронців, причиною смерті могла стати серцева недостатність.