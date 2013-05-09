Школярка врятувала трирічну дівчинку, яка впала в річку

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, в с. Долгове Великоолександрівського району на р. Інгулець 11-річна Ліна Поспілько, учениця 5-го класу Старосільської загальноосвітньої школи, врятувала 3-річну односельчанку Швець Софію.

У той день школярка рибалила на річці Інгулець. До неї підійшла однокласниця зі своєю меншою сестричкою. Трирічна Софійка сіла на край берега та почала бавитись з водою. Несподівано вона втратила рівновагу і впала в річку. Її сестра запанікувала, бо не вміла плавати, проте Ліна не розгубилася та хутко кинулася у воду. Ліна, яка впевнено трималась на воді, дістала Софійку і доправила до берега.

Маленька героїня з Херсонщини буде представлена до участі у щорічній Всеукраїнській акції «Герой – рятувальник року»