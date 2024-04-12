Шановні представники ЗМІ!

Запрошуємо вас на 14-й Київський півмарафон Незламності 2024, який відбудеться 13-14 квітня на території Експоцентру "ВДНГ" у Києві.

Цього року Київський півмарафон Незламності відбудеться вже в 14-й раз.

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Програма заходу та дистанції сплановані таким чином, аби розосередити учасників в різні дні та в різний час.

Так, в перший день заходу, 13 квітня, відбудуться забіги на дистанціях 1,6 км, 5 км, 10 км, Ветеранська десятка та дитячі старти. Також в цей день у заході візьмуть участь військовослужбовці.

У неділю, 14 квітня, на Київському півмарафоні Незламності учасники долатимуть 21 км та відбудеться старт символічної дистанції "Зроби Next Step", де на старт вийдуть ветерани російсько-української війни, які отримали важкі поранення на фронті і пройшли, або зараз проходять реабілітацію в центрі Next Step в Ірпені, що працює з 2018 року і є проектом американського благодійного фонду Revived Soldiers Ukraine. А також ветерани ще двох реабілітаційних центрів.

Цьогоріч 50% від прибутку з реєстрацій Київський півмарафон Незламності 2024 буде передано на закупівлю медичної техніки для медичного добровольчого батальону "Госпітальєри", а саме на кисневі концентратори для військових цілей SAROS 3000, що замінюють звичні балони з киснем, які є вибухонебезпечними та наражають на небезпеку кожну команду медиків.

SAROS 3000 працюють в критичних умовах, а головне – дозволяють виробляти кисень безперервно з навколишнього середовища як на полі бою, так і в евакуаційному транспорті. Дослідження показують, що негайна подача кисню пораненому дозволяє збільшити час ефективної допомоги та виживання потерпілого в 5 разів.

Запрошуємо журналістів та фотографів долучитися до події.

Акредитація

Програма заходу:

13 квітня (субота)

Розклад стартів:

13:30 – церемонія відкриття події. 1 день

13:40 – старт на дистанції 1.6 км

14:00 – старт на дистанції 5 км, Хвиля А

14:05 – старт на дистанції 5 км, Скандинавська ходьба 5 км, Хвиля B

15:00 – старт на дистанціях 10 км, "Герої нації 10 км" (Ветеранська десятка), Хвиля А

15:05 – старт на дистанціях 10 км, "Герої нації 10 км" (Ветеранська десятка), Хвиля В

15:10 – старт на дистанціях 10 км, "Герої нації 10 км" (Ветеранська десятка), Хвиля С

14 квітня (неділя)

Розклад стартів:

07:30 – старт на дистанції "Швидкий старт | 21 км"

09:05 – церемонія відкриття події. 2 день

09:15 – старт на дистанції "Зроби Next Step"

09:30 – старт на дистанції 21 км, Хвиля А (фінішний час 1:29, 1:39)

09:35 – старт на дистанції 21 км, Хвиля В (фінішний час 1:49, 1:59)

09:40 – старт на дистанції 21 км, Хвиля С (фінішний час 2:09, 2:19)

детальніше у розділі програма: https://kyivhalfmarathon.org/programa-zahodu/

Звертаємо Вашу увагу, що акредитація на захід обов’язкова. Доступ у зону старту/фінішу, на трасу, у спортивне містечко та медіа-зону буде здійснюватися виключно за акредитаційними посвідченнями.

Заповнити акредитаційну форму.

Заповнення форми не є автоматичною акредитацією на захід.

Підтвердження акредитації буде надіслано напередодні події на електронну скриньку.

Отримання акредитаційних посвідчень відбуватиметься у дні старту 13-14 квітня з 11:00 в суботу та з 7:00 в неділю у пресзоні (Зона гостинності).