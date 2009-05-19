Японці стали їсти більше м’яса, ніж риби

Уперше за свою історію мешканці Японії стали споживати більше м`яса, аніж риби, чим серйозно занепокоєний уряд країни.

Особливо охоче відмовляються від дарів океану люди у віці до 49 років – тепер вони надають перевагу біфштексам і гамбургерам. Про це йдеться в ухваленій японським урядом "Білій книзі з видобування морепродуктів".

За даними видання, у 2007 році щоденне споживання риби на душу населення знизилося у Японії до 80,2 гр, а м`яса – зросло до 82,6 гр. Ця тенденція посилюється, що підриває позиції національної риболовецької промисловості і загрожує серйозними проблемами у сфері охорони здоров`я.

ИТАР-ТАСС