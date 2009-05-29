Частка чорного ринку алкоголю в Польщі цього року може зрости на 20%

У Польщі зростають обсяги виробництва та продажу нелегальної алкогольної продукції та контрабанда міцного алкоголю зі Сходу, яка призводить до зменшення продажу легальної горілки в країні.

«Якщо в найближчі місяці дії відповідних служб для боротьби з контрабандою та нелегальною продукцією не будуть інтенсивні, то в цьому році частка чорного ринку алкоголю може зрости навіть до 20%», - сказав газеті Rzeczpospolitа голова правління організації Польської спиртної промисловості Лешек ВІВАЛА.

Аналітики оцінюють, що нинішні річні доходи від продажу нелегальних міцних напоїв в Польщі становлять понад 400 млн. доларів (за нинішнім курсом 3,2 зл/дол).

Газета зауважує, що причиною росту нелегального продажу є збільшення акцизу з початку року, що спричинило порожчання горілки на 10%.

«Після кількох років спокою знову маємо більше контрабанди. Це ще не гекталітри, але однозначно обсяги, якими можна торгувати», - сказала виданню прес-секретар митної служби в Бялей-Подлясці на кордоні з Україною Мажена СЕМЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, у першому кварталі продаж міцного алкоголю у Польщі в порівнянні з січнем-березнем минулого року впав майже на 30% до 21,1 млн. літрів алкоголю (75% з чого – це горілка).

Довідка УНІАН. Польська щоденна газета Dziennik підрахувала, що середньостатистична сім’я 38-мільйонної Польщі витрачає в рік на алкоголь та цигарки разом 3500 тисячі доларів, тобто 15% своїх річних доходів.

Пляшка 0,5 л горілки у Польщі коштує близько 6 доларів, вино в середньому 4-10 доларів, пиво близько долара.