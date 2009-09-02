У Львові відкрили туристично-інформаційний центр

З 2 вересня у Львові запрацював туристично-інформаційний центр, де туристи зможуть отримати усю необхідну інформацію про місто. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради. Центр надаватиме інформацію про готелі, ресторани, про гідів та туристичні фірми, а також презентуватиме місто за кордоном. Він розташований у міській раді – з лівого боку від центрального входу. Наразі у центрі працюватиме тільки три людини, але в перспективі штат збільшать.

Туристично-інформаційний центр створено в рамках проекту “Створення туристично-інформаційної інфраструктури в місті”, який отримав грант Європейського Союзу.

“Підтримка ЄС туристичної інфраструктури Львова допоможе цьому прекрасному місту ще повніше використати свій потенціал”, - сказав посол, голова представництва Європейської Комісії в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра.

Подібні інформаційні центри вже працюють у Києві, Ужгороді, Кам’янець-Подільському, Одесі, Сімферополі.