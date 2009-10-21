Україна зменшила виробництво соків і нектарів на 30%

В Україні виробництво соків фруктових, овочевих і нектарів за підсумками січня-вересня 2009 р. склало 543 тис. тонн, що на 29,4% менше за аналогічний показник 2008 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Повідомляють, що у вересні виробництво соків і нектарів склало 62,6%, що на 7,6% більше за показник серпня 2009 р. і на 24,3% менше за показник вересня 2008.