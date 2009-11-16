У Запоріжжі виявили партію контрабандної побутової техніки

У Запоріжжі працівники податкової міліції під час спільної операції з СБУ виявили партію контрабандної побутової техніки на суму понад 500 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у штабі управління податкової міліції ДПАУ в Запорізькій області, автомобіль DAF з причепом і вантажем побутової техніки затримали на території складських приміщень одного із запорізьких ЗАТ.

Приводом для затримання стало те, що в митній декларації вартість вантажу була занижена більш ніж у 5 разів.

"Митна вартість, згідно з митною декларацією, склала 90 тис. грн. Але перевірка показала, що вартість даної техніки в цінах компанії-виробника становить 500 тис. грн.", - повідомили в штабі податкової міліції.

Матеріали для порушення кримінальної справи передали в Управління СБУ Запорізької області.