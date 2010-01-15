Міносвіти дозволило ВНЗ вводити квоти для пільговиків

Міністерство освіти і науки затвердило зміни до Умов прийому до вищих навчальних закладів України.

Відтепер вищі навчальні заклади можуть, за погодженням з МОН, визначати кількість місць для пільговиків, повідомили УНІАН у прес-службі Міносвіти.

Єдина умова - мінімальна квота для осіб, що мають право позаконкурсного зарахування, становитиме не менше 25% від обсягів держзамовлення на кожен напрям підготовки (спеціальність), уточнили в прес-службі.

Наказ про зміни до Умов прийому до вищих навчальних закладів підписано міністром Іваном ВАКАРЧУКОМ 21 грудня 2009 року і зареєстровано 29 грудня 2009 року Міністерством юстиції України.

Як звернули увагу в Міносвіти, завдяки змінам, ініційованим І.ВАКАРЧУКОМ, жоден університет країни не страждатиме від «перенасичення» пільговиками. Кількість осіб, що мають право на позаконкурсний вступ, становитиме четвертину від загального числа студентів-державників. Кожен ВНЗ має право збільшити цю квоту для «пільговиків» на власний розсуд, додали в міністерстві.

***У 2009 році до вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, підпорядкованих МОН, вступило 4,5% пільговиків, тобто 12 тис. 192 особи. Всього до університетів, підпорядкованих МОН (а це 444 ВНЗ), вступили 269,2 тис. осіб.