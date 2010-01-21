Майже годину Севастополь був без світла

Сьогодні майже весь Севастополь (3/4 території міста), з 11.15 до полудня через аварію на повітряній магістральній лінії «Мелітополь-Джанкой» залишався без електропостачання.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ВАТ «Севастопольенерго», внаслідок аварії на лінії 330 кВ «Мелітополь-Джанкой» диспетчером Кримської енергетичної системи з метою недопущення повного знеструмлення Кримського півострова було введено в дію автоматику аварійного відключення навантаження по всіх містах Криму й міста Севастополь.

Як додали в прес-службі, після стабілізації ситуації в Севастополі впродовж двох годин будуть застосовані так звані віялові відключення електроенергії (відключення й підключення проводяться в районах за графіком).