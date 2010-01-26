На Івано-Франківщині виявили спиртне сумнівного походження

Міліція Івано-Франківщини виявили 40 тисяч пляшок зі спиртним сумнівного походження.

Про це повідомив УНІАН керівник Центру зв’язків з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області Василь ГУЛЬТАЙЧУК.

За його словами, в ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Івано-Франківській області задокументували факт незаконного зберігання з метою реалізації в торговельній мережі близько 40 тисяч пляшок горілки сумнівного походження. Перед тим, як більшу частину цієї продукції було виявлено на складі одного з суб’єктів підприємницької діяльності, правоохоронці зафіксували факт реалізації пляшок горілки з такими ж етикетками в мережі торгівлі в одному з районів області.

Як додав В.ГУЛЬТАЙЧУК, на пляшках містяться марки акцизного збору з явними ознаками підробки. Зараз працівники міліції з’ясовують дійсне джерело походження алкогольної продукції, адже вихідні дані на етикетках вказують на те, що горілка виготовлена на одному підприємстві за межами Івано-Франківщини, натомість супровідні документи на перевезення і доставку горілчаної партії в Івано-Франківськ виписані відправником із зовсім іншого регіону. Зразки рідини, що містяться в пляшках з-під горілки п’яти найменувань, направлено для експертного дослідження в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС в області.