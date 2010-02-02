У Росії за тиждень офіційне безробіття зросло на 2,5%

У Росії за останній тиждень чисельність безробітних громадян, зареєстрованих в органах служби зайнятості, зросла на 2,5% - до 2,2 млн. осіб.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві охорони здоров’я і соціального розвитку Росії.

«Чисельність безробітних громадян, зареєстрованих в органах служби зайнятості, станом на 27 січня 2010 року становила 2,2 млн. осіб», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що за останній тиждень зростання чисельності безробітних громадян, зареєстрованих в органах служби зайнятості, спостерігалося у 79 суб`єктах Російської Федерації. Серед них: Сахалінська область, республіки Калмикія, Північна Осетія-Аланія, Адигея. У Саратовській області чисельність безробітних громадян не змінилася порівняно з минулим тижнем.

Водночас зниження чисельності безробітних громадян збереглося у 3 суб`єктах Російської Федерації, зокрема в республіках Хакасія і Карачаєво-Черкесія, у Кіровській області.

Як повідомляв УНІАН, у Росії загальний рівень безробіття на кінець 2009 року знизився до 8,2%. «Рівень безробіття, обчислений як відношення чисельності безробітних до чисельності економічно активного населення, у грудні 2009 року становив 8,2%», - йдеться у повідомленні Росстату. Повідомляється, що чисельність економічно активного населення у РФ віком 15-72 років (зайняті + безробітні) у грудні 2009 р. становила 75,4 млн. осіб, або більш як 53% загальної чисельності населення країни. Серед економічно активного населення 69,2 млн. осіб класифікувалися як зайняті економічною діяльністю і 6,2 млн. осіб - як безробітні із застосуванням критеріїв МОТ (тобто не мали роботи або прибуткового заняття, шукали роботу і були готові приступити до неї в обстежуваний тиждень).