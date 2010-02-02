У Севастополі 137 громадян безкоштовно їздитимуть у маршрутках

10:40, 02 лютого 2010
Права споживачів
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Воїни-інтернаціоналісти

У Севастополі 137 жителів міста завдяки підписаному регіональному меморандуму між міською державною адміністрацією, міською організацією Українського союзу ветеранів Афганістану і автотранспортними перевізниками отримали право безкоштовного проїзду в маршрутках.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з цим документом, основні автотранспортні підприємства різних форм власності, які здійснюють пасажироперевезення в Севастополі, зобов`язалися впродовж нинішнього року безплатно перевозити воїнів-інтернаціоналістів, які мають інвалідність, а також членів родин воїнів, загиблих під час виконання інтернаціонального обов`язку, загиблих співробітників міліції, МНС.

Як заявив під час підписання голова Севастопольської міської державної адміністрації, голова Кримської республіканської організації воїнів-інтернаціоналістів, ветеранів Афганістану Сергій КУНІЦИН, «ми цілеспрямовано продовжуємо роботу з надання практичної допомоги родинам загиблих, інвалідам, учасникам бойових дій». «Причому не тільки ветеранам-афганцям. Севастополь - особливе місто. У нас 4 тисячі 300 воїнів-інтернаціоналістів. Тих, хто виконував свій обов’язок і в Афганістані, і в Сомалі, на Кубі, в Єгипті, Сірії, інших країнах. Ми прийняли до нашої дружньої сім`ї родичів загиблих на підводних човнах «Курск» і «Комсомолец», які загинули при виконання службового обв’язку співробітників МНС, міліції», - сказав губернатор і додав: «Ми зараз ухвалили рішення щодо місячних і квартальних виплат. У нас працює соціальна програма «Сприяння». І ось - ще один крок: приватні перевізники пішли нам назустріч, і допомогли організувати безплатний проїзд воїнам-інтернаціоналістам - інвалідам 1,2,3-ої груп, членам сімей загиблих в Афганістані, загиблих під час виконання свого обв’язку».

С.КУНІЦИН в урочистій обстановці вручив перші 7 посвідчень, що дають право безплатного проїзду. Їх власники - не тільки інваліди, ветерани-афганці, а й вдови - моряка з підводного човна «Комсомолец», міліціонера. Голова міста наголосив, що загалом правом безплатних поїздок містом користуватимуться 137 осіб. Він подякував керівникам усіх найбільших севастопольських фірм, які здійснюють пасажироперевезення.

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