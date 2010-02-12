Ціни на овочі в Україні зростають «аномально» швидко.

Як повідомили УНІАН в асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», в Україні в 2009 р. аграрії збільшили виробництво овочів на 5% проти 2008 р. – до 8,3 млн. тонн. «В основному до цього обсягу увійшли овочі так званої "борщової групи" – морква, буряк, капуста і цибуля. Але, незважаючи на більшу пропозицію овочів, починаючи з грудня минулого року, ціни на овочі саме цієї групи почали аномально швидко зростати. Офіційна статистика показала зростання цін за грудень на 6,1%, а за січень - 14,3%. В результаті зростання цін на овочі за грудень-січень перевищило за темпами зростання цін на цукор і молочні продукти», - говориться в повідомленні.

При цьому зазначається, що офіційна статистика враховує певну інерційність даних, тоді як як за два останні місяці ціни для споживачів зросли удвічі. «Кілограм картоплі в жовтні можна було купити за 1,70 грн., а зараз не менш як за 3,50 грн. Морква подорожчала з 2,20 до 3,60 грн/кг, цибуля з 2,40 до 5 грн., капуста з 1,60 до 4 грн. (ціни оптових ринків), а в роздрібній мережі овочі пропонують за ще більшими цінами.

"У зимовий період основні виробники овочів, а саме господарства населення, традиційно зменшують обсяги реалізації. Далеко не всі можуть забезпечити належні умови зберігання, не виключена і втрата частини овочів через великі морози в грудні-січні", - зазначив експерт аграрних ринків УКАБ Андрій ТОВСТОПЯТ.

За словами керівника групи експертів УКАБ Володимира ЛАПИ, деякі популярні пояснення зростання цін, такі як вплив політичного чинника чи спекулятивних чинників, не витримують критики. "Припустити, що мільйони особистих селянських господарств, які є основними виробниками овочів, домовилися підвищити ціни, неможливо", - наголошує В.ЛАПА.

В УКАБ вважають, що така стрімка динаміка зростання цін пов`язана в першу чергу із структурними недоліками в галузі, зокрема, великою часткою особистих селянських господарств у структурі виробництва. Як наслідок, на ринку бракує великих продавців, які можуть запропонувати постачання високоякісної продукції впродовж року за довгостроковими контрактами.