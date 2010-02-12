У Черкасах замінено російськомовні вивіски

У Черкасах власники об`єктів торгівлі та сфери послуг замінили російськомовні вивіски.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Черкаського міськвиконкому.

Зокрема, нагадали в прес-службі, на виконання доручення міського голови Черкас Сергія ОДАРИЧА спеціалісти Департаменту муніципальної інспекції Черкаського міськвиконкому зобов`язали власників об`єктів торгівлі та сфери послуг привести вивіски у відповідність до мовного законодавства та Правил благоустрою Черкас, згідно з якими вивіски повинні бути державною мовою.

Упродовж кількох місяців підприємцями було знято та замінено близько 170 вивісок.

Муніципальній інспекції не довелось робити це в примусовому порядку, оскільки підприємці з розумінням поставились до вимог міської влади і самостійно демонтували та замінили вивіски, зазначили в прес-службі.