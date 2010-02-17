Проїзд у київських маршрутках зросте на 20-25%

Проїзд у приватних київських маршрутних таксі зросте приблизно на 20-25%. Про це в коментарі УНІАН повідомив голова Київської міської організації роботодавців-перевізників «Столиця» Валерій ЛИПЕЦЬКИЙ.

«На сьогодні вже склалися економічні передумови для підвищення тарифів», - зазначив він. Таким чином, враховуючи, що вартість проїзду в маршрутках сьогодні становить 1,50-2,50 грн., а на деяких маршрутах 2,75 грн., проїзд може подорожчати до більш ніж 3 грн.

За словами В.ЛИПЕЦЬКОГО, подорожчання стане можливим після того, як перевізники зроблять відповідні розрахунки по кожному маршруту і подадуть лист на узгодження підвищення міській владі. Причому узгодження як таке є формальним, оскільки на сьогодні нормативно встановлено, що тарифи на маршрутні таксі встановлюються вільні.

Обгрунтування для підвищення економічні, а не політичні, підкреслив глава асоціації. «Солярка ще в жовтні була 5,30, сьогодні – 6,90 грн. за літр, запчастини за 3-4 місяці на 20% подорожчали, в листопаді на 200 грн. підняли мінімальну зарплату. Об`єктивні складові, які входять у витратну частину, зросли, тому хочеш не хочеш, треба підвищувати. Вже окремі перевізники почали в мінус працювати», - пояснив він.

За словами В.ЛИПЕЦЬКОГО, останній раз тарифи в маршрутних таксі підвищували 2 роки тому. Він також зазначив, що поки що ніхто з перевізників не прорахував нові тарифи і не подав розрахунки на узгодження.