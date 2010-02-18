Держспоживстандарт забракував третину перевірених яєць

Інспектори державного нагляду Держспоживстандарту за минулий рік перевірили близько 2 млн. штук яєць птиці на загальну суму 756,8 тис. грн. Вимогам нормативної документації (НД) не відповідало близько 615 тис. шт. Яєць, що становить 32%, вартістю 286,5 тис. грн. Загалом було проведено 64 перевірки підприємств, на 55 з яких встановлено порушення, повідомила УНІАН прес-служба Держспоживстандарту.

Зокрема, 3 підприємства порушили вимоги НД за органолептичними показниками (шкаралупа яєць була забруднена), на 2 – порушено періодичність або обсяг визначення показників безпеки. На 14 перевірених підприємствах було виявлено незадовільне або відсутнє маркування яєць, ящиків (не вказана категорія яєць, нечітке маркування, відсутня дата сортування, назва виробника). Виявлені порушення на 3 підприємствах стосувалися метрологічних норм і правил (незабезпеченість засобами вимірювальної техніки, їхнє використання із простроченими термінами повірки), відповідної НД не було на 2 підприємствах.

Основними причинами порушень вимог НД під час виробництва яєць була незадовільна організація періодичного контролю за показниками їхньої безпеки, неналежний приймальний контроль продукції, недотримання вимог щодо маркування яєць та транспортної тари, незадовільне метрологічне забезпечення виробництва, незабезпеченість НД.

Так, на одному із миколаївських підприємств три партії яєць не відповідали вимогам НД щодо маркування: неправильно вказані умови зберігання продукції в холодильній камері, не зазначено категорії яєць, відсутній надпис: „Харчові”, відсутня дата сортування яєць та ін. В результаті інспектори Держспоживстандарту видали підприємству приписи про усунення порушень, про заборону реалізації 3 партій продукції, склали два протоколи про адміністративні правопорушення та застосували штрафні санкції на суму 1,4 тис. грн.

Загалом протягом 2009 року було видано 34 приписи про заборону реалізації партії яєць, 14 приписів про заборону всієї продукції. Загальна сума штрафів становила 84,3 тис. грн.