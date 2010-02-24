У Києві частково обвалився пам'ятник засновникам міста

У Києві на набережній Дніпра з невідомої причини частково обвалився пам`ятник міфічним засновникам міста – Кию, Щеку, Хориву та їх сестрі Либіді.

Зруйновано частину човна з фігурами братів Щека і Хорива, повідомляє "Газета по-київськи".

Як повідомив видання Павло ЯСИНА, головний інженер «Київзеленбуду» - організації, у чиєму віданні перебуває територія, де розташовано пам`ятник, - обвалення помітили вчора після 18.00. Причини події невідомі.

Пам`ятник на честь засновників Києва було встановлено у 1982 році. Скульптори - В.З.Бородай, М.М.Фещенко.

Хорив, Кий, Щек і сестра Либідь, за переказами, що знайшли своє відображення у давньоруських літописах XI-XII ст., були князями у племінному об`єднанні полян і засновниками трьох поселень, що пізніше склали місто Київ.