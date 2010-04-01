Уряд дозволив надавати працівникам театрів службове житло

Уряд доповнив перелік категорій працівників, яким може бути надано службові житлові приміщення, артистами театрів, цирків, художніх колективів та концертних організацій.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, відповідну постанову уряд ухвалив 31 березня.

Прийняття даного документу, зазначають в уряді, сприятиме залученню до роботи в театрах, цирках високопрофесійних митців та талановитої молоді.

Фонд службових приміщень формуватиметься з новозбудованого житла, звільнених житлових приміщень або квартир, придбаних у фізичних чи юридичних осіб за рахунок власних коштів, залучених інвестицій чи інших джерел.