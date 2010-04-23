На Запоріжжі виявили підпільний завод із виготовлення бензину

У Запорізькій області міліція виявила підпільний завод із виготовлення бензину.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Запорізького главку міліції, фальсифікований бензин, шляхом змішування хімікалій, реагентів із додаванням всіляких присадок, виготовляли на офіційно діючій нафтобазі з використанням її обладнання.

"Експерти вже встановили, що А-95, що виготовлявся на підпільному заводі, за якістю відрізнявся від реального А-95, як "Запорожець" від "Мерседесу", й міг стати причиною неконтрольованої детонації двигуна, забитих нагаром клапанів, виходу з ладу поршневої й тому подібних наслідків".

За даними ЦГЗ, виробництво сурогату здійснювалося настільки масштабно, що "сума, яка пройшла через руки "бензинових королів", обчислюється десятками мільйонів гривень".

Тільки на момент огляду підпільного заводу на його території було виявлено 900 тис. літрів сурогатного бензину.

На даний момент співробітниками Управління по боротьбі з економічною злочинністю, які виявили підпільне підприємство, вилучено обладнання для його виробництва, комп`ютери й документація, що підтверджує факт здійснення незаконного виробництва.

На сьогоднішній день прокуратурою порушено кримінальну справу за ст. 227 Кримінального кодексу України - "випуск або реалізація недоброякісної продукції", вирішується питання про порушення кримінальних справ ще за низкою статей КК, ведеться слідство.