“Бісквіт-Шоколад” пропонує нові бісквіти з селеном

Корпорація “Бісквіт-Шоколад” виводить на ринок новий продукт – бісквіт, збагачений селеном.

Про це УНІАН повідомила прес-служба підприємства.

Повідомляють, що ця новинка є першою в лінійці функціональних продуктів, які мають забезпечувати потребу організму в різних мікроелементах.

На упаковці «Бісквітіків, збагачених селеном» розмістять інформацію щодо норм споживання продукту.

«Ми бачимо, що проблема повноцінного харчування буде одним з ключових викликів для людства в 21 столітті. Тому створення здорових продуктів, збагачених різними мікроелементами, зокрема, селеном, є для компанії надзвичайно актуальним завданням», - відзначила президент корпорації «Бісквіт-Шоколад» Алла КОВАЛЕНКО.

Як відомо, селен стимулює роботу імунної системи, є сильним антиоксидантом, необхідним для захисту кліток, сприяє нормальному зростанню і розвитку організму, доповнює вітамін Е. Дефіцит селену в організмі приводить до анемії, зниження імунітету, підвищує ризик серцево-судинних і гастроентерологічних захворювань.