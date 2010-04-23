У Криму хочуть покращити роботу електротранспорту

У Криму розробляють регіональна програма розвитку міського електротранспорту на період до 2015 року. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Ради міністрів АРК.

Згідно з повідомленням, під час наради з питання розробки програми обговорили аспекти технічної розробки й фінансове забезпечення, необхідні для успішної реалізації програми.

У рамках програми передбачається провести заходи щодо вдосконалення дорожньої мережі, оновлення парку, облаштування зупинок, освітлення вулиць, встановлення світлофорів, оформлення кільцевих доріг у містах та районах автономії, перш за все, в Сімферополі.

Заступник голови Ради міністрів АРК Азіз АБДУЛЛАЄВ підкреслив важливість активної участі в розробці програми місцевих органів влади. Він також зазначив, що розвиток електротранспорту сприятиме покращенню екологічної ситуації, зокрема, зниженню рівня загазованості в містах Криму. Крім того, в період курортного сезону, коли різко збільшується навантаження на транспортну мережу, саме електротранспорт дозволить організувати доставку жителів і гостей півострова на Південний берег Криму.

Генеральний директор ВО "Кримтролейбус" Юрій КОСМАЧЕВСЬКИЙ також підтримав програму розвитку міського електротранспорту, але вказав на необхідність проведення низки організаційних і розпорядчих заходів, зокрема визначення взаємин між автоперевізниками й міськими владами.

Після проходження необхідної процедури узгодження, програму буде представлено на засіданні Ради міністрів Автономної Республіки Крим.