Львів’ян закликають посадити клумби та почистити двори

5 червня традиційно відзначають Всесвітній день охорони навколишнього природного середовища. Відзначають цей день з 1973 року згідно з резолюцією 27-ї сесії Генеральної Асамблеї Організацій Об’єднаних Націй від 15 грудня 1972 усі країни-члени ООН. Цю дату обрали, щоб відзначити день відкриття Конференції ООН з проблем навколишнього середовища (Стокгольм, Швеція, 1972), на якій було прийнято Програму ООН з навколишнього середовища, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

За повідомленням, Управління екології та благоустрою просить мешканців Львова у цей день зробити свій внесок у покращення довкілля міста. «Хтось може висадити клумбу, відмовитись від поїздки автомобілем, прибрати у своєму подвір’ї або ж розповісти дітям про дбайливе ставлення до природи. Маємо розуміти, що від кожного з нас залежить наше довкілля», - зазначив в. о. начальника відділу благоустрою Михайло КАЗИМИР.