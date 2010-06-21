На Чернігівщині зменшився товарообіг

На Чернігівщині обіг роздрібної торгівлі, в який включені роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо об`ємів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями, за січень-травень 2010 р. складав 3,5 млрд. грн., або 94,9% об`єму січня-травня 2009 р. Про це повідомили в Головному управлінні статистики області.

У структурі оберту роздрібної торгівлі на організовані і неформальні ринки доводилося 31%. В оберті організованих ринків 14,9% об`єму займав продаж сільськогосподарських продуктів.

Оберт ресторанного господарства (з урахуванням оберту фізичних осіб-підприємців) за січень-травень 2010 р. складав 123,8 млн. грн. і проти січня-травня 2009 р. склав 95,1%.

Об`єм роздрібного товарообігу підприємств, які здійснюють діяльність роздрібної торгівлі і ресторанного господарства, за січень-травень 2010 р. складав 1,5 млрд. грн. і в порівнянних цінах досяг тільки 93,3% від об`єму січня-травня 2009 р.