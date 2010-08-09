В Україні продукти харчування подорожчали на 7,4%

В Україні в липні ціни на продукти харчування зросли на 7,4%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

Згідно з повідомленням, ціни на харчові продукти і безалкогольні напої в липні ц.р. до липня 2009 року зросли на 7,6% (у січні-липні ц.р. до січня-липня 2009 року - зросли на 10,5%), зокрема на продукти харчування - на 7,4% (до січня-липня 2009 р. - на 10,2%), хліб і хлібопродукти - на 10,9% (9,9%), зокрема на хліб - на 9,5% (9,8%), макаронні вироби - на 5,1% (5,7%), кондитерські вироби з борошна – 12,5% (12,8%), м`ясо і м`ясопродукти - на 0,8% (1,2%), рибу і рибопродукти - на 6% (5,5%), молоко, сири і яйця - на 12,6% (22,3%) (зокрема на молоко - на 22,3%, сир і тверді сири - на 19,2%, на яйця – знизилися на 26,4%), на масло і жири – зросли на 4,1% (9,3%), зокрема на масло вершкове - зросли на 21%, олію соняшникову – на 9%, на інші харчові тваринні жири – знизилися на 20,7%.