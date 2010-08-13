Моніторинг цін на продукти харчування

За даними моніторингу цін, що проводиться органами державного контролю за цінами, 10 серпня 2010 року порівняно з 30 липня ц. р., цінова ситуація на споживчому ринку України характеризувалася підвищенням цін на хліб.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики.

Зокрема, середні рівні цін по Україні підвищилися на: хліб з борошна І сорту - 0,3% (з 3,57 до 3,58 грн. за 1 кг); хліб житньо-пшеничний хліб - 0,3% (з 3,51 до 3,52 грн. за 1 кг); хліб з борошна вищого сорту - 0,2% (з 4,36 до 4,37 грн. за 1 кг); борошно вищого сорту - 0,3% (з 30,6 до 3,07 грн. за 1 кг).

Подорожчали також: вермішель – на 0,2% ( з 4,71 до 4,72 грн. за 1 кг); крупа гречана - 4,2% (з 8,84 до 9,21 грн. за 1 кг); крупа манна - 0,3% (з 3,69 до 3,70 грн. за 1 кг).

Повідомляють, що за вказаний період рис подешевшав на 0,6% (з 8,46 до 8,41 грн. за 1 кілограм).

На тваринницьку продукцію та продукти її переробки середні рівні цін по Україні підвищилися на: сметану - 0,1% (з 15,16 до 15,18 грн. за 1 кг); масло вершкове - 0,3% (з 44,88 до 45,03 грн. за 1 кг); яловичину - 0,1% (з 36,53 до 36,56 грн. за 1 кг).

Знизилися ціни на: ковбаси варені І сорту - 0,1% (з 28,39 до 28,35 грн. за 1 кг); свинину - 0,1% (з 39,71 до 39,67 грн. за 1 кг), сало - 0,2% (з 18,52 до 18,49 грн. за 1 кг); птицю (кури) - 0,4% (з 18,59 до 18,52 грн. за 1 кг); яйця (курячі) - 0,9% (з 4,22 до 4,18 грн. за 1 десяток);

Стабільною поуи залишається ціна на молоко, яка становить 5,47 грн. за 1 літр.

На цукор впродовж першої декади серпня 2010 року середній рівень цін в цілому по Україні підвищився на 0,3% (з 8,64 до 8,67 грн. за 1 кілограм).

На олію соняшникову протягом досліджуваного періоду середній рівень цін в цілому по Україні не змінився і становить 10,88 грн. за 1 літр.

На овочеву продукцію спостерігалося зниження середніх рівнів роздрібних цін на: картоплю - 4,1% (з 3,67 до 3,52 грн. за 1 кг); капусту - 0,7% (з 2,71 до 2,69 грн. за 1 кг); моркву - 5,5% (з 5,10 до 4,82 грн. за 1 кг).