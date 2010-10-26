Половині українцям грошей вистачає тільки на їжу

Близько 43,8% українців стверджують, що їм вистачає грошей на їжу, але купувати одяг їм важко.

Такими є результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

При тому 16,2% опитаних зізнаються, що їм не вистачає грошей навіть на їжу. 32,4% українців стверджують, що їм вистачає грошей на їжу, одяг i вдається дещо заощаджувати.

5,7% при тому можуть дозволити собі купувати деякі коштовні речі, а 0,3% - все, що захочеться.

1,5% опитаних на питання про свій майновий статус не відповіли.

Опитування було проведено Київським міжнародним інститутом соціології протягом 8-17 жовтня 2010 року.

Методом інтерв`ю опитано 2038 респондентів, що мешкають в усіх областях України (включно з містом Києвом) та в Криму за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує 2.3% для показників близьких до 50%, 2,0% - для показників близьких до 25%, 1,4% - для показників близьких до 10%, 1,0% - для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, уряд планує боротися з бідністю шляхом запровадження карток на продукти харчування для мало забезпечених громадян.

«Дзеркало тижня»