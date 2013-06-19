На Чернігівщині збільшать площу зелених насаджень більш ніж на 300 га

Чернігів. Площу зелених насаджень на Чернігівщині планують у найближчі п’ять років збільшити площу зелених насаджень більш ніж на 302 гектари, інвестувавши в це понад 113 млн грн.

Про це йдеться в Програмі розвитку та збереження зелених насаджень населених пунктів області на 2013–2017 роки, яку затвердила Чернігівська облрада. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено 18 червня під час чергової сесії облради.

Програма передбачає створення, відновлення і збереження зелених насаджень у межах та за межами населених пунктів, відповідно до державних будівельних і санітарних норм, покращання навколишнього середовища і створення більш сприятливих умов для життєдіяльності людини.

На виконання заходів Програми на 2013-2017 роки передбачається витратити понад 113 млн грн, у тому числі за рахунок державного бюджету – 10 млн грн, бюджету органів місцевого самоврядування – 71 млн грн, інших джерел (власні кошти підприємств, спонсорські кошти) – 32 млн грн.

Як пояснили УНІАН у Департаменті ЖКГ, регіонального розвитку та інфраструктури Чернігівської облдержадміністрації, затверджена Програма має значний обсяг фінансування, оскільки стосується всіх районів Чернігівщини.

За час реалізації Програми передбачається збільшення в регіоні на 302,6 га площі зелених насаджень, відновлення понад 45 га, а також покращення утримання 1011,75 га зелених насаджень.