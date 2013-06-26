КМУ впродовж місяця визначиться з продовженням дії стандартів якості бензину Євро-3

Кабмін має намір продовжити терміни дії стандартів якості нафтопродуктів марки Євро-3 - Ставицький

Кабінет міністрів України має намір у місячний термін вирішити питання продовження термінів дії стандартів якості нафтопродуктів марки Євро-3.

Як передає кореспондент УНІАН, про це за підсумками засідання Кабміну повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький.

«Щодо стандартів у нас вже є програма, і я переконаний, що протягом місяця ми вирішимо це питання», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості пропонує продовжити дію стандартів якості автомобільних бензинів і дизельного палива, що відповідають вимогам Євро-3, до кінця 2015 року, Євро-4 – до кінця 2017 року.

Продовження стандартів на виробництво нафтопродуктів Євро-2 і Євро-3 багато в чому зумовлює завантаження Шебелинського газопереробного заводу, який входить до складу управління з переробки газу і газового конденсату найбільшої газодобувної компанії "Укргазвидобування".

Україна неодноразово відкладала повний перехід на стандарти якості палива Євро-4 і Євро-5.

Президент України Віктор Янукович к березні п.р. доручив уряду до кінця березня затвердити технічний регламент щодо вимог до автомобільного палива і визначити кінцевий термін переходу на стандарти Євро-4 і вище.

На сьогодні в Україні діють два стандарти якості нафтопродуктів: ДСТУ 4063-2001 (аналог Євро-2) і ДСТУ 4839-2007 (відповідає Євро-4 -5).