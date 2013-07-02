У Києві за вимагання хабара засуджено іспектора Держтехногенбезпеки

У Києві засуджено працівника Головного управління Держтехногенбезпеки у Київській області, який вимагав 40 тис. грн хабара.

Як повідомили УНІАН у прес-cекторі ГУ CБУ у м. Києві та Київській області, у грудні 2012 року співробітники столичного Управління СБУ затримали старшого інспектора відділу ГУ Держтехногенбезпеки у Київській області під час одержання 40 тис. грн неправомірної винагороди. Зловмисник вимагав гроші від представника одного зі столичних товариств за незакриття підприємства через виявленні порушення норм протипожежної безпеки.

Рішенням Подільського районного суду Києва посадовця визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України і призначено покарання у вигляді 3 років і 4 місяців позбавлення волі з іспитовим терміном 3 роки та позбавлено права протягом трьох років обіймати посади, пов’язані зі здійсненням функцій представника влади.

Довідка УНІАН. Кримінальний кодекс України.

Стаття 15. Замах на злочин

Частина 2. Замах на вчинення злочину є закінченим, якщо особа виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі.

Стаття 368. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою

Частина 2. Одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища - карається штрафом від однієї тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.