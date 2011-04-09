На Тернопільщині посадовець попався на хабарі

Тернопіль. 9 квітня. УНІАН. Працівники Тернопільської обласного управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили посадовця, який вимагав хабарі.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України у Тернопільській області.

До директора Заліщицького комунального підприємства звернувся приватний підприємець з проханням надати йому в оренду складське приміщення. Чоловік планував облаштувати склад для зберігання автомобільних шин. Посадовець погодився, зазначивши при цьому, що питання оренди він мусить узгодити в Тернопільській обласній раді.

Коли підприємець вдруге зустрівся з посадовцем, той повідомив, що погодження оренди має бути проведене на конкурсній основі, тому доцільніше буде укласти договір відповідального зберігання майна. Свій підпис під документом чиновник оцінив у 3 тис. грн.

Через декілька днів посадовець у службовому кабінеті отримав бажану готівку та підписав необхідну документацію. Працівники міліції задокументували дії посадовця, вилучили грошові кошти, які той вимагав.

За ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України, прокуратура району порушила кримінальну справу.