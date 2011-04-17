Начальник управління захисту прав споживачів вимагав хабарі

Львів. 17 квітня. УНІАН. Прокуратурою Львівської області завершено розслідування у кримінальній справі про обвинувачення начальника Управління у справах захисту прав споживачів у Львівській області за ч.2 ст.368 КК України (вимагання та одержання хабара).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Прокуратури Львівської області, досудовим слідством встановлено, що обвинувачений працюючи на вищезгаданій посаді, будучи представником влади та державним службовцем, використовуючи надану йому владу та службове становище, діючи умисно та всупереч інтересам служби з корисливих мотивів, вимагав від своїх підлеглих - працівників Управління у справах захисту прав споживачів у Львівській області передачі хабарів в розмірі 500 гривень кожного тижня, при цьому, супроводжуючи свої вимоги погрозами, що у випадку невиконання його вимог щодо передачі грошей, вони будуть звільнені з роботи.

З'ясовано, що протягом вересня 2009 року- квітня 2010 року обвинувачений одержав хабар на загальну суму близько 112 тис.грн.

На даний час кримінальну справу з обвинувальним висновком скеровано до суду.

