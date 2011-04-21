На Львівщині судять бійця спецпідрозділу «Кобра»

Львів. 21 квітня. УНІАН. Прокуратурою Львівської області завершено розслідування у кримінальній справі стосовно старшого інспектор дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції спеціалізованого загону «Кобра».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, вказаний працівник правоохоронного органу, переслідуючи автомобіль, використав вогнепальну зброю при значному скупченні людей, провів чотири постріли з пістолета в напрямку транспортного засобу, спричинивши при цьому тяжкі тілесні ушкодження водію та пасажирам автомобіля, внаслідок яких одна особа померла.

На даний час, кримінальну справу, порушену за ч.2 ст.367 КК України (злочинна недбалість), з обвинувальним висновком скеровано до суду.