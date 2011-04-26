На Запоріжжі порушено справу за невиплату зарплати
"Кремнійполімер" заборгував 8,8 млн. грн.
Запоріжжя. 26 квітня. УНІАН. Прокуратура Запорізької області порушила кримінальну справу за фактом невиплати державним підприємством «Кремнійполімер» понад 8,8 млн. грн. заробітної плати.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, підставою для порушення кримінальної справи стало встановлення факту «безпідставної невиплати посадовцями ЗДП «Кремнійполімер» заробітної плати (за період з листопада 2008 по серпень 2010 року на суму 8 млн. 808 тис. 100 грн.) і ухилення ними від сплати внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування (на суму 5 млн. 959 тис. 100 грн.)».
Дії посадовців підприємства кваліфіковані як злочини, передбачені ч. 1 ст. 175 і ч. 3 ст. 212-1 Кримінального кодексу України (невиплата заробітної плати і ухилення від сплати страхових внесків на загальнодержавне пенсійне страхування).
Довідка УНІАН. ЗДП «Кремнійполімер» найбільший на території СНД і єдиний в Україні виробник кремнійорганічних продуктів (силіконів) та інших кремнійорганічних сполук, перелік яких перевищує 200 найменувань.