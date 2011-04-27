На Луганщині посадовця вугільного підприємства затримали з хабарем

09:33, 27 квітня 2011
Кримінал
0 0

Вимагав за працевлаштування

Луганська область. 27 квітня. УНІАН. У Луганській області  за хабарництво затримано заступника директора державного вугільного підприємства одного з міст області.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю УМВС України в Луганській області, за право обійняти посаду інженера з охорони праці, що з’явилася на шахті, заступник директора підприємства  організував «аукціон». Його «переможцем» виявився кандидат, який запропонував максимальну ціну за працевлаштування – 10 тисяч гривень.

Під час одержання хабара від «переможця» торгів, посадовця було затримано співробітниками міліції.

За матеріалами УДСБЕЗ УМВС України в Луганській області, у відношенні посадової особи прокуратурою порушено кримінальну справу за ст. 368 ч. 2 КК України «Одержання хабара». Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років із конфіскацією майна.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter