На Луганщині посадовця вугільного підприємства затримали з хабарем

Луганська область. 27 квітня. УНІАН. У Луганській області за хабарництво затримано заступника директора державного вугільного підприємства одного з міст області.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю УМВС України в Луганській області, за право обійняти посаду інженера з охорони праці, що з’явилася на шахті, заступник директора підприємства організував «аукціон». Його «переможцем» виявився кандидат, який запропонував максимальну ціну за працевлаштування – 10 тисяч гривень.

Під час одержання хабара від «переможця» торгів, посадовця було затримано співробітниками міліції.

За матеріалами УДСБЕЗ УМВС України в Луганській області, у відношенні посадової особи прокуратурою порушено кримінальну справу за ст. 368 ч. 2 КК України «Одержання хабара». Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років із конфіскацією майна.