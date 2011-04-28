Кабмін покращить умови тримання засуджених в Луганській області

Київ. 28 квітня. УНІАН. Кабінет Міністрів виділив додаткові приміщення Державній пенітенціарній службі України для покращення санітарно-побутових умов тримання засуджених в перенаповнених установах виконання покарань у Луганській області. Відповідне урядове розпорядження ухвалене 27 квітня, на урядовому засіданні.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України.

За словами Міністра юстиції Олександра Лавриновича, розпорядження ухвалене з метою реалізації норм Кримінально-виконавчого кодексу, відповідно до якого норма жилої площі на одного засудженого не може бути меншою чотирьох квадратних метрів. А також - з метою наближення санітарно-побутових умов тримання засуджених до європейських норм і стандартів.

На сьогодні у Луганському (№134) та Штерівському (№137) виправних центрах у Луганській області понад наявні місця тримається 86 та 53 особи відповідно. Така ситуація не дозволяє створити належні умови санітарно-побутового забезпечення засуджених в цих установах.

Проект розпорядження Кабміну дозволить вирішити питання щодо створення у місті Луганську виправного центру на 150 місць для тримання засуджених до обмеження волі.