У ресторані обікрали редактора програми «Надзвичайні новини»

Київ. 29 квітня. УНІАН. 28 квітня, близько восьмої години вечора, до чергової частини Печерського райуправління міліції Києва надійшло повідомлення про крадіжку грошей у головного редактора програми «Надзвичайні новини», що виходить на телеканалі ІСТV.

Як повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю ГУМВС України в м. Києві, під час опитування потерпілої та свідків, співробітники міліції встановили, що заявниця приїхала до одного зі столичних ресторанів на кулінарні курси.

Переодягнулася в службовому приміщенні де й залишила речі і сумку з якої викрали гроші.

«Після занять жінка вийшла до свого автомобіля і, збираючись розрахуватися за парковку, виявила, що з сумки зникло 5 тисяч гривень та 200 доларів США. Під час першочергових оперативних заходів міліціонери встановили, хто з колег міг бути причетним до крадіжки. Записи з відеокамер спостереження підтвердили версію оперативників – крадіжку скоїла 40-річна подруга заявниці», - зазначається у повідомленні.

Викрадене жінка заховала в автомобілі.

Наразі триває дослідча перевірка, після її закінчення буде прийнято рішення щодо порушення кримінальної справи.