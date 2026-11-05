Після сварки з Україною Південна Корея припинила співпрацю із ЗСУ, - ЗМІ

Корейці розробили програмне забезпечення для покращення роботи артилерії і випробовували його в Україні.

Південнокорейська оборонна компанія Newtype Industries заявила про припинення співпраці з українськими військовими на тлі дипломатичного конфлікту між Києвом і Сеулом. Стартап розробляв програмне забезпечення на основі штучного інтелекту для артилерії та випробовував його в Україні. Про це пише видання The Diplomat.

За словами генерального директора компанії Сенгвона Чо, у середині жовтня йому повідомили, що всі роботи з українськими підрозділами необхідно зупинити. Причини такого рішення офіційно не пояснили, однак керівник Newtype пов'язує його з погіршенням відносин між двома країнами.

"Головною причиною припинення співпраці став дипломатичний конфлікт між Південною Кореєю та Україною", – заявив Чо.

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Розробка Newtype під назвою Barbara призначена для вдосконалення передачі інформації та визначення цілей артилерійськими підрозділами. Військовий може надиктувати звіт у смартфон, після чого система на основі голосового ШІ перетворює його на структуроване повідомлення для офіцера управління вогнем. Програма також здатна виявляти потенційно неправильні координати та цілі, розташовані в цивільних районах. Водночас остаточне рішення про відкриття вогню залишається за людиною.

Компанія змогла налагодити контакти з двома українськими підрозділами за сприяння канадської консалтингової фірми Reaktion Group. За словами Чо, військові позитивно оцінили можливості системи, а завершити випробування планували до кінця 2026 року.

Однак після середини жовтня спілкування з українськими партнерами повністю припинилося. Заплановані випробування, обмін відгуками військових і переговори щодо можливого впровадження технології скасували або відклали на невизначений термін.

У Міністерстві закордонних справ України відмовилися коментувати ситуацію, зазначивши, що не висловлюються щодо приватних ініціатив. Офіційного підтвердження того, що зупинка робіт пов'язана саме з дипломатичною суперечкою, немає.

The Diplomat наголошує, що подібні проєкти залежать насамперед від особистих контактів із військовими, оскільки спеціальних механізмів підтримки південнокорейських стартапів в Україні фактично немає.

"Практично всі партнерства та місцева мережа контактів, які побудувала наша компанія, припинили функціонувати", – підсумував Чо.

За його словами, Newtype поки не має планів повертатися до України. Компанія може переглянути це рішення лише після нормалізації відносин між Києвом і Сеулом.

Дипломатична сварка України та Кореї

Як писав УНІАН, у вересні між Україною та Південною Кореєю спалахнула дипломатична сварка після того, як на Генеральній Асамблеї ООН президент Володимир Зеленський публічно повідомив про передачу Сеулу двох північнокорейських військовополонених, захоплених українськими силами під час боїв у Курській області.

Південнокорейська сторона заявила, що Київ порушив домовленість про конфіденційність цієї передачі. Українська сторона заперечувала існування такої угоди, а міністр закордонних справ Андрій Сибіга пізніше пояснював розбіжності різним тлумаченням етапів конфіденційності, наголошуючи, що Україна виконала всі зобов’язання як жест доброї волі.

У відповідь Сеул вимагав офіційних пояснень і вибачень, які, на думку південнокорейського МЗС, виявилися недостатніми. 8 жовтня Південна Корея відкликала свого посла з Києва, а згодом – частину співробітників посольства, зокрема вісьмох дипломатів наприкінці жовтня, пояснюючи це відсутністю належних кроків з боку України та загрозою російських ударів.

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