У Криму порушено справу за забруднення моря стічними водами

Сімферополь. 4 травня. УНІАН. Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом забруднення стічними водами Чорного моря в районі Феодосії.

Справу заведено стосовно головного інженера пансіонату поблизу Феодосії, назва якого не повідомляється. Йому інкриміновано неналежне виконання обов`язків із забезпечення роботи очисних споруд, повідомила прес-служба прокуратури.

«В результаті неефективного функціонування системи минулого курортного сезону в море скидали неочищені стоки, чим завдано збитків на суму майже 500 тисяч гривень», - йдеться в прес-релізі.

Дії посадовця кваліфіковано за ч.2 ст.367 і ч.1 ст.243 Кримінального кодексу України.

Ведеться слідство.