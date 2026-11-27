Оскільки це не смартфон на кшталт iPhone Duo, зовнішнього екрана у нього не буде.

У мережі вже давно ходять чутки про те, що Apple працює над складаним пристроєм із величезним екраном. До кінця незрозуміло, яким саме буде цей гаджет, проте інсайдери впевнені, що мова йде про iPad – хоча його вихід на ринок все ще під великим питанням.

За даними Bloomberg, проєкт має кодову назву Project J312 і дуже нагадує величезний iPhone Duo з діагоналлю внутрішнього дисплея 19–20", але без зовнішнього екрана. Спочатку вихід планувався на 2027 рік, але потім був перенесений на 2028-й. При цьому реліз можуть відкласти й на 2029 рік – або взагалі скасувати з низки причин.

Перша проблема – вартість. Складаний планшет оцінюється від $3000 до $5000, що зробить його найдорожчим iPad в історії. По-друге, існують певні складнощі з відсотком придатних дисплеїв під час виробництва. Bloomberg не уточнює деталі, але додає ще одну причину можливого скасування – ПЗ. У Apple досі не можуть визначитися, на якій системі має працювати пристрій: на iPadOS, macOS чи на абсолютно новій ОС.

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Інформація про великий складаний пристрій від Apple з’являється не вперше. Ще в грудні 2024 року джерела Bloomberg згадували подібний пристрій, який в інших звітах називали складаним MacBook, але ті плани компанія, судячи з усього, згорнула або заморозила.

Apple вийшла на ринок складаних пристроїв із телефоном iPhone Duo, старт якого виявився непростим. Ранні повідомлення вказували на проблеми з контролем якості, хоча сама компанія стверджує, що з так званим "crackgate" (проблемою тріщин) зіткнулася невелика кількість покупців. Зараз Apple працює над iPhone Duo 2, враховуючи помилки першого покоління, тому не дивно, якщо компанія вирішить перенести ці технології на інші категорії пристроїв, зокрема планшети. Проте до появи складаного гаджета Apple, який не є смартфоном, може минути ще кілька років.

Наприкінці жовтня Apple представила "абсолютно новий" iPad Mini – вперше з OLED-екраном. Разом із характеристиками зросла й ціна: компактний планшет тепер коштує від $699.

За даними Bloomberg, на початку 2027 року відбудеться прем’єра базового iPad та нового iPad Air, який також отримає OLED-екран. Разом із ними побачить світ оновлений iPad Pro.

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