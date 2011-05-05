Чиновник незаконно виділив 1,8 га землі в Києві

Київ. 5 травня. УНІАН. У Києві викрито керівника райдержадміністрації, який торік, без відповідного рішення районної ради, погодив комунальному підприємству план-схему розміщення автостоянок і договори про передачу трьом приватним особам у користування земельні ділянки (площа 1,8 га).

Як повідомили УНІАН у ДЗГ МВС України, цим територіальній громаді було завдано збитків на 760 тис. грн.

Прокуратура району порушила кримінальну справу за ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України.