Чоловік із саморобної гвинтівки вбив дружину
18:45, 24 травня 2011Кримінал
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Під час сварки
Київ. 24 травня. УНІАН. У місті Узині Білоцерківського району Київської області правоохоронці затримали за підозрою у вбивстві 50-річного чоловіка.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Київській області, встановлено, що затриманий 22 травня власному помешканні із саморобної гвинтівки вбив свою 41-річну дружину.
Як зазначають правоохоронці, інцидент стався під час раптово виниклої сварки.
Зброю вилучено.
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