Чоловік із саморобної гвинтівки вбив дружину

Київ. 24 травня. УНІАН. У місті Узині Білоцерківського району Київської області правоохоронці затримали за підозрою у вбивстві 50-річного чоловіка.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Київській області, встановлено, що затриманий 22 травня власному помешканні із саморобної гвинтівки вбив свою 41-річну дружину.

Як зазначають правоохоронці, інцидент стався під час раптово виниклої сварки.



Зброю вилучено.