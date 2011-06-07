Службовці соцстраху розтратили 212 тис. грн. бюджетних коштів

Чернівці. 7 червня. УНІАН. Прокуратура Чернівецької області порушила кримінальну справу проти працівників Чернівецької міської виконавчої дирекції Фонду соцстраху з тимчасової втрати працездатності за зловживання 212 тис. грн бюджетних коштів та підроблення документів.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Службовці Фонду впродовж 2006-2008 рр. підробивши офіційні документи, незаконно перерахували 185 тис. грн на рахунок приватного підприємця, який фактично не здійснює господарську діяльність, не отримує прибутків та не використовує найману працю осіб.

Крім того, службові особи протягом 2006-2009 років незаконно видали за рахунок Фонду кільком суб'єктам господарювання путівки на санаторно-курортне лікування на загальну понад 30 тис. грн. Таким чином інтересам Фонду завдано шкоду на суму понад 215 тис. грн.

Прокуратура Чернівецької області порушила проти службовців кримінальну справу за ч. 2 ст. 364 і ч. 2 ст. 366 КК України. Досудове слідство у справі триває.